Англія

Голанд двічі засмутив гостей, а О’Райллі встановив остаточний рахунок — 3:1.

Манчестер Сіті здобув впевнену перемогу над Борнмутом у матчі 11-го туру англійської Прем’єр-ліги – 3:1.

На 17-й хвилині Ерлінг Голанд відкрив рахунок після передачі Раяна Шеркі, але через кілька хвилин Тайлр Адамс зрівняв результат. На 33-й хвилині Холанд оформив дубль, знову скориставшись асистом Шеркі. У другому таймі Ніко О’Райллі забив третій гол після точної передачі Філа Фодена, поставивши крапку в матчі.

Підопічні Пепа Гвардіоли набрали 19 очок і піднялися на другу сходинку турнірної таблиці АПЛ, відстаючи від лідера Арсенала на шість балів.

Манчестер Сіті - Борнмут 3:1

Голи: Голанд, 17, 33, О'Райлі, 60 - Адамс, 25

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Гонсалес, Діаш, Гвардіол — Сілва (Аїт-Нурі, 90), О'Райлі, Фоден (Родрі, 90) — Шеркі (Рейндерс, 73), Голанд (Мармуш, 82), Доку (Савіньйо, 73)

Борнмут: Петрович — Хіменес, Сенесі, Солер, Трюффер — Скотт (Крісті, 73), Адамс, Брукс (Еванілсон, 62) — Таверньє, Крупі (Клюйверт, 62), Семеньйо

Попередження: Доннарумма, Фоден — Трюффер, Клюйверт