Англія

Відставка Стілла стала наслідком низьких показників і близькості до зони вильоту.

Англійський клуб Саутгемптон, який виступає в Чемпіоншипі, офіційно розпрощався з 33-річним головним тренером Віллом Стіллом.

За інформацією пресслужби клубу, команду також залишили його помічники – Рубен Мартінес, Клеман Леметр та Карл Мартін.

We can confirm that we have this evening parted ways with Men’s First Team Manager Will Still. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 2, 2025

Виконувати обов’язки головного тренера в найближчих матчах буде наставник молодіжної команди Тонда Екерт.

Вілл Стилл очолив Саутгемптон влітку 2025 року і провів на чолі команди всього 16 поєдинків: чотири перемоги, шість нічиїх та шість поразок.

На даний момент Саутгемптон перебуває на 21-му місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, маючи 12 очок, поруч із зоною вильоту.