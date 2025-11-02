Відставка Стілла стала наслідком низьких показників і близькості до зони вильоту.
Вілл Стілл, getty images
02 листопада 2025, 22:33
Англійський клуб Саутгемптон, який виступає в Чемпіоншипі, офіційно розпрощався з 33-річним головним тренером Віллом Стіллом.
За інформацією пресслужби клубу, команду також залишили його помічники – Рубен Мартінес, Клеман Леметр та Карл Мартін.
Виконувати обов’язки головного тренера в найближчих матчах буде наставник молодіжної команди Тонда Екерт.
Вілл Стилл очолив Саутгемптон влітку 2025 року і провів на чолі команди всього 16 поєдинків: чотири перемоги, шість нічиїх та шість поразок.
На даний момент Саутгемптон перебуває на 21-му місці турнірної таблиці Чемпіоншипу, маючи 12 очок, поруч із зоною вильоту.