Англія

Довгоочікувана перемога.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах висловився після перемоги над Астон Віллою (2:0) в рамках 10-го туру АПЛ. Цитує єгиптянина BBC.

"Вкрай важливо було перемогти, бо ми зазнали кількох поразок у Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Я радий, що ми повернулися на переможну стежку, і це величезна підмога перед важливими матчами.

Цей сезон для нас дуже складний, тому що у нас з'явилося кілька нових гравців, дуже хороших футболістів, але їм потрібен час для адаптації. Також ми втратили кількох гравців через травми.

Потрібен час, щоб звикнути і притертися один до одного в ігровому плані, але все буде нормально", – сказав Салах.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 14 матчів, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.