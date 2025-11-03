Англія

Кіно Гая Річі у реальному житті.

Неназваному гравцеві АПЛ погрожували зброєю в Лондоні. Про це повідомляють англійські ЗМІ.

За інформацією джерела, інцидент стався 6 вересня, коли футболіст, ім'я якого не може бути названо з юридичних причин, прогулювався з другом по столиці Великобританії — Лондону.

Зазначається, що поліція затримала 31-річного футбольного агента. Його підозрюють у погрозах вогнепальною зброєю і шантажі, але звинувачення поки не пред'явлені. Агента вже звільнили під заставу з вимогою не контактувати з футболістом.

Підозрюваному також було заборонено залишати Великобританію, поки він не погодить із суддею зміну розміру застави.