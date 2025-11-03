Англія

Нідерландець точно не буде проти в разі чого зірвати чергову неустойку.

Англійський Вулвергемптон після звільнення з посади головного тренера Вітора Перейри знаходиться в активному пошуку нового керманича.

За інформацією The Athletic, "вовки" ведуть переговори з Гарі О’Нілом про повернення на посаду головного тренера.

Втім, колишнього тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага також серйозно розглядають на заміну Перейри. Остаточного рішення щодо нового керманича команди цього тижня не очікується

Наразі Вулвергемптон посідає останнє місце в АПЛ, набравши лише два очки після десяти зіграних турів.