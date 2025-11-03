Українець розпочне поєдинок 10-го туру АПЛ з перших хвилин.
Віталій Миколенко, Getty Images
03 листопада 2025, 21:44
У рамках десятого туру англійської Прем'єр-ліги Сандерленд прийматиме на своєму полі Евертон.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, лівий захисник збірної України Віталій Миколенко вийде за "ірисок" з перших хвилин.
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Гертрейда, Мандава — Траоре, Джака, Садікі, Ле Фе — Іcідор
Запасні: Паттерсон, Масуаку, Рігг, О'Нієн, Ніл, Маєнда, Адінгра, Тальбі, Броббі
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш — Баррі
Запасні: Траверс, Коулман, Азну, Діблінг, Алькарас, Рель, Іроегбунам, Макніл, Бету