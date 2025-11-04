Англія

Нідерландський півзахисник розповів про своє майбутнє на Енфілді.

Центральний півзахисник Ліверпуля Раян Гравенберх заявив, що наразі не веде перемовини з керівництвом клубу щодо підписання нового контракту.

23-річний футболіст прокоментував чутки про можливе продовження угоди після свого вдалого сезону в складі мерсисайдців.

"Новий контракт із Ліверпулем? Очевидно, що я щасливий тут, тож побачимо. Поки ми ще не говорили про це, але побачимо, що буде далі", — сказав Гравенберх для Redmen TV 2.

Раян Гравенберх виступає за Ліверпуль із літа 2023 року, коли перейшов із мюнхенської Баварії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2028 року.