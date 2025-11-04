Англія

Мерсісайдці планують продовжити угоду з угорським півзахисником до 2030 або 2031 року.

Ліверпуль має намір продовжити контракт із центральним півзахисником Домініком Собослаї.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, чинний чемпіон Англії уже працює над новою довгостроковою угодою, розрахованою орієнтовно до 2030 або 2031 року.

Поточний контракт 25-річного угорського футболіста діє до літа 2028 року, однак керівництво Ліверпуля хоче заздалегідь гарантувати його майбутнє на Енфілді, враховуючи ключову роль гравця у проєкті клубу.

Собослаї приєднався до Ліверпуля влітку 2023-го, коли мерсісайдці заплатили РБ Лейпциг 70 мільйонів євро. У нинішньому сезоні півзахисник провів 14 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 4 асисти.

За даними джерела, переговори перебувають у підготовчій фазі, і клуб готовий запропонувати футболісту покращені умови співпраці.