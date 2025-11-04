Англія

Суд покарав французького футболіста Челсі 18-місячною забороною на водіння та громадськими роботами.

Центральний захисник лондонського Челсі Веслі Фофана отримав тривалу заборону на керування автомобілем через небезпечне водіння.

Як повідомляє The Guardian, футболіст визнав свою провину у небезпечному пересуванні дорогою в Ешері, де він у квітні був зафіксований на камеру, рухаючись на великій швидкості по узбіччю на Lamborghini.

Інцидент став відомим після того, як інший водій передав поліцейським відео з реєстратора. Суд у Північно-Східному Сурреї виніс рішення про 18-місячну заборону на водіння для 24-річного гравця, а також призначив 300 годин громадських робіт. Фофана також має сплатити 85 фунтів судових витрат і 114 фунтів компенсаційного збору.

Це порушення сталося до восьми інших випадків перевищення швидкості. Тоді він був оштрафований більш ніж на 7 тисяч фунтів стерлінгів.

На суді суддя Джулі Купер наголосила, що Фофана має бути прикладом для молоді, а його поведінка могла спровокувати наслідування з боку недосвідчених водіїв, що може призвести до трагедії. Захисник визнав провину, вибачився та заявив, що зробив висновки зі своєї поведінки.

Суддя додала, що будь-яке порушення умов заборони може призвести до ув’язнення, що може поставити під загрозу кар'єру футболіста.