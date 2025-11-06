Англія

Португалець відповів співвітчизнику.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував слова зіркового португальця Кріштіану Роналду про МЮ. Цитує його BBC.

"Звичайно, Роналду розуміє, що все, що він говорить, має величезний вплив. Але нам потрібно зосередитися на майбутньому. Ми, як клуб, знаємо, що допустили багато помилок у минулому. Ми намагаємося це змінити.

Не варто зациклюватися на тому, що вже сталося. Нам потрібно думати про майбутнє. Зосередитися на поточній роботі. Ми змінюємо багато чого – структуру, ставлення гравців, намагаємося вдосконалюватися. Давайте трохи відпустимо минуле", – сказав Аморім.

