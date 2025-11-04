Інше

Легендарний нападник вкотре попередив, МЮ не досягне успіху, доки не проведе фундаментальні зміни.

Кріштіану Роналду вкотре виступив із нищівною критикою Манчестер Юнайтед, заявивши, що клубу бракує належної структури, а деяким гравцям – правильного менталітету. В інтерв'ю для Пірса Моргана португалець дав похмурий прогноз на сезон та закликав до кардинальних змін в управлінні. ​

Зірка Аль-Насра виступив на захист нинішнього тренера МЮ, свого співвітчизника Рубена Аморіма, наголосивши, що провина лежить не на ньому.

​"Аморім робить все, що може, — сказав Роналду. — Що він має робити? Дива? Дива неможливі, дива бувають лише у Фатімі".

​Роналду вважає, що проблеми клубу є системними. Він також розкритикував нинішнє покоління гравців на Олд Траффорд, поставивши під сумнів їхнє розуміння величі клубу.

"Гравці хороші, але деякі з них не усвідомлюють у своїй голові, що таке Манчестер Юнайтед", — зазначив він. ​

Через ці глибокі проблеми Роналду зробив категоричний прогноз щодо шансів Юнайтед у боротьбі за титул цього сезону. ​

"Манчестер Юнайтед не виграє Прем'єр-лігу цього сезону, — заявив форвард. — Вони вже надто сильно відстають за очками."

Незважаючи на різкі слова, Роналду зізнався, що йому боляче спостерігати за кризою в клубі, який досі любить.

​"Мені сумно бачити Ман Юнайтед таким. Це все ще один з найкращих клубів у світі, клуб, який завжди в моєму серці зі зрозумілих причин", — сказав він.

​Наостанок Кріштіану запропонував єдиний, на його думку, вихід із ситуації — повну зміну керівної верхівки. ​

"Їм потрібні розумні, хороші люди, щоб керувати клубом і створювати майбутнє, як вони це робили в Ман Юнайтед багато років тому" — підсумував Роналду.

Відмітимо, що після десяти турів АПЛ Манчестер Юнайтед з 17-ю очками йде на восьмому місці в турнірній таблиці.