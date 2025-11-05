Англія

19-річний гравець став відкриттям сезону в Бундеслізі, забивши чотири голи та віддавши два асисти.

Представники Челсі, Ліверпуля та Манчестер Юнайтед уважно стежать за виступами 19-річного півзахисника Кельна Саїда Ель-Мали, повідомляє спортивний журналіст Піт О’Рурк, який спеціалізується на трансферному ринку.

Молодий німецький талант став справжнім відкриттям старту сезону Бундесліги, привернувши увагу провідних клубів Європи. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість наразі становить 18 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ель-Мала вже встиг відзначитися чотирма голами та двома асистами у 11 матчах за Кельн у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку ПСЖ та Манчестер Сіті.