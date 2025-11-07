Англія

Камерунець став ключовим героєм жовтня для Манчестер Юнайтед, додавши до серії перемог голи, асист і статус найрезультативнішого в команді.

Форвард МЮ Браян Мбемо отримав нагороду EA SPORTS Player of the Month за підсумками жовтня 2025 року. Для 26-річного футболіста це перше подібне визнання в його кар’єрі в англійській Прем’єр-лізі.

Протягом місяця Мбемо став автором чотирьох результативних дій у чемпіонаті. Його внесок дозволив Манчестер Юнайтед здобути три поспіль перемоги, чого клуб не досягав із лютого 2024 року.

Вінгер розпочав жовтень із гольової передачі на Мейсона Маунта в матчі проти Сандерленда (2:0). У поєдинку з Ліверпулем він відкрив рахунок вже на другій хвилині, забезпечивши Манчестер Юнайтед першу виїзну перемогу на Енфілді з 2015 року. Завершив місяць Мбеумо дублем у зустрічі з Брайтоном (4:2), що вивело його на позицію найкращого бомбардира команди у чемпіонаті з чотирма голами.

Мбемо став першим гравцем Манчестер Юнайтед із березня 2025 року, хто здобув звання гравця місяця (тоді відзначився Бруну Фернандеш). Футболіст випередив сімох номінантів у фінальному голосуванні, в якому враховувалися голоси вболівальників та експертної комісії.

Нагадаємо, тренером місяця став наставник МЮ Рубен Аморім.