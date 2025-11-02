Англія

Клуби АПЛ зацікавлені у трансфері 23-річного англійця, якого Евертон оцінює майже у 80 мільйонів євро.

Манчестер Юнайтед і Тоттенгем планують поборотися за центрального захисника Евертона Джерреда Брентвейта. Як повідомляє CaughtOffside, обидва клуби уважно стежать за виступами 23-річного англійця та розглядають його як потенційне підсилення оборонної лінії.

Манчестер Юнайтед бачить у Брентвейті важливий елемент для оновлення захисної лінії, тоді як у Тоттенгемі вважають, що він ідеально підійде для тактичної схеми Томаса Франка, якому потрібен центральний оборонець-шульга.

Евертон оцінює свого гравця у 70 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 79,8 мільйона євро). Минулого літа Манчестер Юнайтед відмовився платити цю суму, однак інтерес до футболіста зберігся.

Брентвейт виступає за Евертон із січня 2020 року, а його контракт із клубом чинний до літа 2030-го. За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить близько 50 мільйонів євро.