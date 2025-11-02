Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 листопада 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях не зміг обіграти Ноттінгем Форест (2:2).

Команда Рубена Аморіма відкрила рахунок на 34 хвилині зусиллями Каземіро, проте на старті другого тайму "лісники" зрівняли цифри на табло після голу Моргана Гіббса-Вайта.

За хвилину Ніколо Савона вивів команду Шона Дайча вперед, але "червоні дияволи" змогли відігратися, коли на 81 хвилині голом відзначився Амад Діалло.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Гіббс-Вайт, 49, Савона, 50 - Каземіро, 34, Діалло, 81.

Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Луїс (Єйтс, 14) — Ндоє, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Сангаре, 90) — Жезус (Авонії, 78).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мазрауї, 77), де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Дало (Доргу, 68) — Мбемо, Кунья — Шешко.

Попередження: Ндоє — Мазрауї.