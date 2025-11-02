Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 листопада 2025 року.
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед, Getty Images
02 листопада 2025, 09:59
Манчестер Юнайтед у матчі десятого туру англійської Прем'єр-ліги в гостях не зміг обіграти Ноттінгем Форест (2:2).
Команда Рубена Аморіма відкрила рахунок на 34 хвилині зусиллями Каземіро, проте на старті другого тайму "лісники" зрівняли цифри на табло після голу Моргана Гіббса-Вайта.
За хвилину Ніколо Савона вивів команду Шона Дайча вперед, але "червоні дияволи" змогли відігратися, коли на 81 хвилині голом відзначився Амад Діалло.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед у рамках 10-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Гіббс-Вайт, 49, Савона, 50 - Каземіро, 34, Діалло, 81.
Ноттінгем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Луїс (Єйтс, 14) — Ндоє, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Сангаре, 90) — Жезус (Авонії, 78).
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Мазрауї, 77), де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро, Фернандеш, Дало (Доргу, 68) — Мбемо, Кунья — Шешко.
Попередження: Ндоє — Мазрауї.