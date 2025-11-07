Англія

Швейцарець відзначив іспанського фахівця.

Півзахисник англійського Сандерленда Граніт Джака розповів про роботу під керівництвом головного тренера Арсеналу Мікеля Артети. Його слова наводить The Athletic.

"Всі знають, що я міг покинути Арсенал ще в січні 2020 року, проте до клубу прийшов Мікель Артета, з яким у нас була відверта розмова.

Я вже був на валізах з контрактом від іншого клубу, але він переконав мене залишитися в команді. Він дав мені шанс, скзазав, що я в правильному місці. Усе, що він тоді говорив мені, виявилося правдою. Коли Артета прийшов, він змінив мене. Він багато чого змінив у клубі", — заявив Джака.

Цього сезону Граніт Джака відіграв за Сандерленд десять матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі.