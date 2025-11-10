Англія

Головний тренер "бундестім" підтримав Флоріана.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про гру Флоріана Вірца за Ліверпуль. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я завжди розмовляю з Фло незалежно від його гри. Ситуація у його клубі дуже складна. Минулого року вони виграли Прем'єр-лігу та грали у дуже привабливий футбол. Цього сезону кілька гравців залишили команду, і вони вклали багато грошей у нових футболістів.

Загальна розстановка сил дуже складна – кожен із п'яти атакуючих гравців хоче бути "зіркою" атаки, і ця ситуація не полегшує завдання Фло, бо вся команда не така стабільна, як минулого сезону.

Я дивився матч проти Манчестер Сіті, і вони були найгіршою командою за підсумками 90 хвилин. Фло нелегко проявити себе у такій ситуації. Ми бачимо, що багато гравців мають труднощі, переходячи в інший клуб, де відбулося багато змін. Зрештою, я не можу вплинути на його гру в Ліверпулі. Я можу впливати лише на те, що він робить в збірній.

Думаю, у жовтні він зробив кроки у правильному напрямку. Ми всі знаємо, на що Вірц здатний, це нормально мати спад форми. Ми допоможемо йому зберегти ясну голову", – сказав Нагельсманн.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Ліверпуль 16 матчів та віддав 3 результативні передачі.