Англія

Півзахисник Челсі зазнав пошкодження квадрицепса у матчі проти Карабаха.

Півзахисник Челсі Ромео Лавія пропустить щонайменше один місяць через травму квадрицепса.

Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, бельгієць отримав пошкодження під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:2).

Для 21-річного футболіста це черговий невдалий епізод після тривалої відсутності протягом минулого сезону.

Очікується, що півзахисник розпочне реабілітацію найближчими днями, а орієнтовний термін його повернення на поле — грудень.

У поточній кампанії Ромео Лавія провів лише 240 хвилин у семи поєдинках усіх турнірів.