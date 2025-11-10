Півзахисник Челсі зазнав пошкодження квадрицепса у матчі проти Карабаха.
Ромео Лавія, Getty Images
10 листопада 2025, 20:20
Півзахисник Челсі Ромео Лавія пропустить щонайменше один місяць через травму квадрицепса.
Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, бельгієць отримав пошкодження під час поєдинку Ліги чемпіонів проти Карабаха (2:2).
Для 21-річного футболіста це черговий невдалий епізод після тривалої відсутності протягом минулого сезону.
Очікується, що півзахисник розпочне реабілітацію найближчими днями, а орієнтовний термін його повернення на поле — грудень.
У поточній кампанії Ромео Лавія провів лише 240 хвилин у семи поєдинках усіх турнірів.