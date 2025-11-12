Англія

Аксель Туанзебе звинувачує клуб у клінічній недбалості, яка, на його думку, призвела до втрати кар'єрних доходів та не дозволила повністю реалізувати потенціал.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе звинуватив клуб у неналежному реагуванні на його травму хребта. 27-річний гравець, який зараз виступає за Бернлі, подав до Високого суду Лондона позов на суму понад 1 мільйон фунтів стерлінгів для компенсації втрачених кар'єрних доходів.

Як повідомляє Sky Sport, у позові Манчестер Юнайтед звинувачується у клінічній недбалості щодо переломів у задній частині хребта Туанзебе. Гравець стверджує, що через це він відчуває біль, якого можна було уникнути, захисник не може грати без дискомфорту.

Проблеми почалися в січні 2020 року, коли у Туанзебе стався перелом з лівого боку. У позові стверджується, що клуб недбало поставився до інтерпретації МРТ-сканування. Замість того, щоб направити гравця до профільного хірурга та призначити 12 тижнів відпочинку для загоєння, йому дозволили повернутися до гри вже за два місяці. Давши змогу позивачу тренуватися і грати у звичайному режимі... він зазнав серйозніших симптомів, ніж якби йому вчасно поставили діагноз і призначили належне лікування, — йдеться у позові.

В результаті, до липня 2022 року травма стала хронічною, і розвинувся додатковий перелом з правого боку. У документах також стверджується, що навіть у 2022 році, коли гравець перебував в оренді в Наполі, тодішній лікар клубу не виявив жодної проблем в обстеженні гравця, попри його скарги на біль.

Туанзебе, який вважався одним із найталановитіших вихованців академії МЮ, був змушений покинути клуб у 2023 році. Хоча він продовжує грати на елітному рівні, його кар'єра була суттєво обмежена травмами: у віці 27 років він провів лише 142 матчі.