Англія

Жоау Мендеш заявив, що зосереджений на власному шляху у футболі та не переймається порівняннями з легендарним батьком.

20-річний вінгер молодіжної команди Галл Сіті Жоау Мендеш наполягає, що не відчуває додаткового тиску через те, що є сином одного з найвидатніших футболістів усіх часів, Роналдіньо.

​Мендеш, який приєднався до "Тигрів" у вересні, розповів BBC Radio Humberside, що він чітко розмежовує свою кар'єру та спадщину свого батька — переможця Чемпіонату світу, Ліги чемпіонів та володаря Золотого м'яча. ​

"Я не відчуваю жодного тиску. Я завжди чітко усвідомлював, що я — це я, а він — це він", — заявив молодий гравець.

"Це нормально, що ти сприйматимеш мене як його сина, але це не впливає на мене чи на те, як я граю. Мені байдуже" — наголосив вінгер.

​Бразилець додав, що родина завжди підтримувала його, радячи ігнорувати зовнішній шум та просто насолоджуватися грою у футбол.

Жоау Мендеш, який раніше перебував в академіях Барселони та Бернлі, зазначив, що пишається своїм батьком і запросив його відвідати Галл. Водночас він визнав, що через насичену кар'єру Роналдіньо вони не проводили разом багато часу, коли він ріс. ​

Зараз головна мета Мендеша — набрати оптимальну фізичну форму після пропуску передсезонної підготовки та завоювати місце у складі команди Галла до 21 року. ​

"Я просто наполегливо працюю, щоб заслужити своє місце. Головна мета — потрапити до першої команди", — підсумував він.