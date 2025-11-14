Англія

Оренда до Страсбура розглядається як найкращий шлях після майже року без матчів.

Український вінгер Михайло Мудрик підтримує форму та готується до можливого повернення на поле після допінгового скандалу. За інформацією GiveMeSport, яке посилається на іноземні джерела, футболіст не проведе повний максимальний термін дискваліфікації у чотири роки.

Лондонський клуб зберігає довіру до гравця та планує відправити його в оренду до Страсбура, де Мудрик зможе відновити ігрові кондиції після тривалої паузи. Водночас зазначається, що українець залишається частиною майбутнього проєкту Челсі.

Мудрик нещодавно отримав офіційні обвинувачення від FA у справі щодо допінгу, а рішення у цій справі досі не опубліковане. Майже рік він перебуває без ігрової практики. За даними анонімного інсайдера у соцмережі Х, українця очікує скорочене покарання, а наступним клубом для відновлення стане саме Страсбур, з яким у англійців партнерські відносини. У французькому клубі виступає інший українець — Едуард Соболь.

GiveMeSport також звертає увагу на фінансовий аспект: Мудрик є важливим гравцем для Челсі і з точки зору зарплатної відомості, адже отримує близько 100 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень навіть без ігрової практики.

За Челсі Михайло Мудрик провів 73 матчі, забив 10 голів та віддав 11 асистів. Востаннє він потрапляв до заявки у грудні 2024 року.