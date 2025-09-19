Україна

Найпотужніша новина, яку тільки можна прочитати в українському суспільному просторі.

Вінгер лондонського Челсі та збірної України з футболу Михайло Мудрик судячи за все вирішив перевзути футбольні бутси на легкоатлетичні шиповки.

За інформацією іспанського видання Marca, 24-річний українець хоче виступити за збірну України з легкої атлетики на Олімпійських іграх 2028 року, які пройдуть в Лос-Анджелесі, США.

Зазначається, що Мудрик має намір прийняти участь в Олімпіаді у якості спринтера української збірної.

Нагадаємо, що через допінговий скандал Михайло Мудрик востаннє зіграв у офіційному матчі 28-го листопада, 2024-го року, у матчі загального етапу Ліги конференцій з німецьким Гайденгаймом (2:0). Тоді українець відзначився забитим м'ячем.

Раніше повідомлялося, що УАФ відмежувалася від допінгової справи Мудрика.