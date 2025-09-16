Україна

Український вінгер Челсі заперечує вживання мельдонію, а Українська асоціації футболу заявляє про свою непричетність.

Найдорожчий український футболіст в історії Михайло Мудрик залишається відстороненим після позитивної допінг-проби на мельдоній. Як повідомляє BBC, розслідування триває, а майбутнє вінгера у Челсі та збірній досі під питанням — він може отримати чотири роки дискваліфікації.

Сам Мудрик неодноразово заявляв, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. Його оточення стверджує, що він навіть пройшов неофіційний детектор брехні, який підтвердив його слова.

Водночас у центрі уваги опинилася Українська асоціація футболу. За даними BBC, саме під час перебування у збірній України Мудрик міг якось контактувати з мельдонієм. Проте УАФ відкинула будь-яку причетність своїх працівників у коментарі для британського видання.

"Офіційні особи УАФ не можуть коментувати цю справу, адже ми не є її стороною. До нас не надходило жодних запитів від WADA (всесвітнього антидопінгового агентства) чи Англійської Футбольної асоціації.

Так, ми контактуємо з юристами Мудрика й надаємо їм необхідну інформацію. Більше про цю ситуацію не буде жодних коментарів, оскільки у нас є угода про нерозголошення. Жоден представник УАФ, співробітник, лікар чи тренер не був залучений до ситуації, що склалася", — заявили в УАФ.

За інформацією джерела, чинний президент УАФ Андрій Шевченко, попри постійне перебування у Лондоні, особисто жодного разу не відвідував Михайла.

Наразі залишається незрозумілим, яким чином мельдоній потрапив в організм футболіста. Цей препарат заборонений WADA ще з 2016 року та вже неодноразово ставав причиною гучних допінгових скандалів у спорті.

24-річний Михайло Мудрик продовжує тренуватися індивідуально у Лондоні, однак доступу до бази Челсі не має. Лондонський клуб очікує на результати розслідування, перш ніж робити офіційні заяви зі свого боку.

Короткий таймлайн справи Михайла Мудрика:

- 28 листопада 2024 - останній офіційний матч Мудрика за Челсі.