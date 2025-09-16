Український вінгер Челсі заперечує вживання мельдонію, а Українська асоціації футболу заявляє про свою непричетність.
Михайло Мудрик та Андрій Шевченко, Getty Images
16 вересня 2025, 21:43
Найдорожчий український футболіст в історії Михайло Мудрик залишається відстороненим після позитивної допінг-проби на мельдоній. Як повідомляє BBC, розслідування триває, а майбутнє вінгера у Челсі та збірній досі під питанням — він може отримати чотири роки дискваліфікації.
Сам Мудрик неодноразово заявляв, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин. Його оточення стверджує, що він навіть пройшов неофіційний детектор брехні, який підтвердив його слова.
Водночас у центрі уваги опинилася Українська асоціація футболу. За даними BBC, саме під час перебування у збірній України Мудрик міг якось контактувати з мельдонієм. Проте УАФ відкинула будь-яку причетність своїх працівників у коментарі для британського видання.
"Офіційні особи УАФ не можуть коментувати цю справу, адже ми не є її стороною. До нас не надходило жодних запитів від WADA (всесвітнього антидопінгового агентства) чи Англійської Футбольної асоціації.
Так, ми контактуємо з юристами Мудрика й надаємо їм необхідну інформацію. Більше про цю ситуацію не буде жодних коментарів, оскільки у нас є угода про нерозголошення. Жоден представник УАФ, співробітник, лікар чи тренер не був залучений до ситуації, що склалася", — заявили в УАФ.
За інформацією джерела, чинний президент УАФ Андрій Шевченко, попри постійне перебування у Лондоні, особисто жодного разу не відвідував Михайла.
Наразі залишається незрозумілим, яким чином мельдоній потрапив в організм футболіста. Цей препарат заборонений WADA ще з 2016 року та вже неодноразово ставав причиною гучних допінгових скандалів у спорті.
24-річний Михайло Мудрик продовжує тренуватися індивідуально у Лондоні, однак доступу до бази Челсі не має. Лондонський клуб очікує на результати розслідування, перш ніж робити офіційні заяви зі свого боку.
Короткий таймлайн справи Михайла Мудрика:
- 28 листопада 2024 - останній офіційний матч Мудрика за Челсі.
-
- 1 грудня 2024 - українець ще був у заявці на гру проти Астон Вілли, але залишився на лаві.
-
- Грудень 2024 — зразок Мудрика дав позитивний результат на заборонений препарат (мельдоній). Його тимчасово відсторонили від футболу.
-
- Весна 2025 - інформація про розслідування просочилася у ЗМІ. Сам Мудрик у Instagram заявив: "Це був для мене повний шок. Я ніколи свідомо не вживав заборонених речовин".
-
- Червень 2025 - Футбольна асоціація Англії (ФА) висунула офіційні обвинувачення. Справу передано до дисциплінарного органу.
-
- Серпень 2025 - BBC повідомляє, що Мудрик міг контактувати з мельдонієм під час перебування у таборі збірної України. УАФ підтвердила співпрацю з адвокатами футболіста, але наголосила, що жоден співробітник федерації не був причетний.
-
- Вересень 2025 — футболіст залишається відстороненим. Він тренується індивідуально у Лондоні з особистим тренером, відвідує церкву та уникає публічних коментарів. Челсі очікує рішення ФА, клуб офіційно не коментує ситуацію.