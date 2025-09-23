Англія

Видання визнало брехню про плани футболіста змінити кар’єру.

Goal.com опублікував офіційне вибачення перед українським футболістом Челсі Михайлом Мудриком за статтю від 19 вересня, яка містила неправдиву інформацію.

У матеріалі стверджувалося, що Мудрик через нібито допінговий бан розглядає кар’єру олімпійського спринтера. Насправді футболіст перебуває лише під тимчасовою призупиненою дискваліфікацією, а остаточного рішення у його антидопінговій справі немає. Жодних планів змінити кар’єру Мудрик не має.

"Ми визнаємо, що стаття була хибною та завдала шкоди. Щиро вибачаємося перед Михайлом Мудриком за стрес і репутаційні збитки. Матеріал видалено", – заявили в Goal.com.

Мудрик заперечує вживання заборонених речовин і співпрацює з юристами Morgan Sports Law, щоб довести свою невинуватість. Челсі підтримує гравця, який продовжує тренування попри обмеження.