Ще влітку цінник гравця мав тризначну кількість мільйонів.

Бразильський атакувальний півзахисник лондонського Вест Гема Лукас Пакета влітку 2023 року перебував у полі зору Манчестер Сіті й був за кілька кроків від трансферу за 100 млн євро.

Проте розслідування справи щодо участі гравця в ставках поставило хрест на можливому переході.

Відтоді 28-річний виконавець так і не знайшов собі новий клуб, але відсутність прогресу в досягненнях "молотобійців" все ж таки дається в знаки щодо подальшого майбутнього гравця в клубі.

Пакета хоче піти — це вже очевидно, і наступне літнє трансферне вікно за, на той момент, рік до завершення дії контракту, має стати для нього вирішальним у цьому плані.

А якщо якийсь клуб хоче отримати футболіста раніше, то Вест Гем готовий розлучитись із ним за 56 млн євро вже в січні.

У цьому сезоні на рахунку Пакета 12 матчів та чотири голи.