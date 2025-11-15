Ще влітку цінник гравця мав тризначну кількість мільйонів.
Лукас Пакета, Getty Images
15 листопада 2025, 08:45
Бразильський атакувальний півзахисник лондонського Вест Гема Лукас Пакета влітку 2023 року перебував у полі зору Манчестер Сіті й був за кілька кроків від трансферу за 100 млн євро.
Проте розслідування справи щодо участі гравця в ставках поставило хрест на можливому переході.
Відтоді 28-річний виконавець так і не знайшов собі новий клуб, але відсутність прогресу в досягненнях "молотобійців" все ж таки дається в знаки щодо подальшого майбутнього гравця в клубі.
Пакета хоче піти — це вже очевидно, і наступне літнє трансферне вікно за, на той момент, рік до завершення дії контракту, має стати для нього вирішальним у цьому плані.
А якщо якийсь клуб хоче отримати футболіста раніше, то Вест Гем готовий розлучитись із ним за 56 млн євро вже в січні.
У цьому сезоні на рахунку Пакета 12 матчів та чотири голи.