Англія

Найдорожчий трансфер зі списку ще навіть не дебютував за свій новий клуб.

Популярний телеканал ESPN представив рейтинг найгірших трансферів літнього трансферного вікна 2025 року.

Лідирує у списку перехід нападника Йоана Вісси з Брентфорда до Ньюкаслу за 57,7 млн ​​євро. Представник збірної ДР Конго навіть ще не дебютував у складі "сорок" через травму.

Друге місце у захисника Джованні Леоні, який минулого літа змінив Парму на Ліверпуль за 31 млн євро, а трійку найкращих замкнув Харалампос Костулас — з Олімпіакосу до Брайтона за 30 млн євро.

Топ-10 найгірших трансферів літнього міжсезоння в Європі:

1. Йоан Вісса — з Брентфорда до Ньюкаслу за 57,7 млн евро;

2. Джованні Леоні – з Парми до Ліверпуля за 31 млн евро;

3. Харалампос Костулас – з Олімпіакосу до Брайтона за 30 млн евро;

4. Ардон Яшарі — з Брюгге в Мілан за 36 млн евро;

5. Даріу Есугу — зі Спортінга в Челсі за 22,7 млн евро;

6. Тайлер Діблінг — з Саутгемптона в Евертон за 40,5 млн евро;

7. Омарі Гатчінсон — з Іпсвіча в Ноттінгем Форест за 40 млн евро;

8. Фабіу Сілва – з Вулвергемптону до Боруссії Д за 22,5 млн евро;

9. Арно Калімуендо — з Ренна в Ноттінгем Форест за 30 млн евро;

10. Бен Доук — з Ліверпуля до Борнмута за 23,1 млн евро.

