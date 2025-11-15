Англія

Колумбійський захисник Даніель Муньйос, не приховує своїх амбіцій грати за Червоних дияволів у майбутньому.

Захисник Крістал Пелас та збірної Колумбії Даніель Муньйос зробив несподіване зізнання, заявивши, що перехід до Манчестер Юнайтед є його мрією, попри те, що він виступає за інший клуб Прем'єр-ліги.

29-річний гравець став справжнім відкриттям для Пелас, перейшовши з бельгійського Генка в січні 2024 року.

У своєму першому повному сезоні в Англії він продемонстрував видатну результативність для захисника, забивши 6 голів та віддавши 8 асистів у всіх турнірах.

Ця вражаюча форма привернула увагу топ-клубів, включаючи Барселону та Парі Сен-Жермен.

Однак, як повідомляє Goal, сам Муньйос не приховує своїх симпатій до Манчестер Юнайтед.

В інтерв'ю бельгійському виданню HLN Муньйос розповів про своє важке дитинство в Медельїні, Колумбія, де йому довелося обирати між злочинним світом та футболом.Він також зізнався, що в юності був частиною ультрас Атлетіко Насьональ.

Незважаючи на успіхи в Крістал Пелас, колумбієць чітко окреслив свої кар'єрні амбіції, назвавши Юнайтед клубом своєї мрії, що, безумовно, приверне увагу керівництва манкуніанців та може не сподобатися вболівальникам Пелас.