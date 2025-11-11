Англія

Європейські гранди націлилися на правого захисника Даніеля Муньйоса.

Барселона та Парі Сен-Жермен готуються до боротьби за правого захисника Крістал Пелас Даніеля Муньйоса.

Інтерес ПСЖ пов'язаний із серйозною травмою Ашрафа Хакімі, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів. Марокканець вибув на 6-8 тижнів через пошкодження зв'язок гомілкостопа, що змушує парижан шукати термінову заміну в зимове трансферне вікно.

Згідно з Fichajes, ПСЖ бачить у колумбійському захиснику ідеальне прикриття на час відсутності Хакімі.

Водночас, за даними Mundo Deportivo, Барселона уважно стежить за Муньйосом. Каталонці вважають, що зможуть підписати гравця за суму близько 30 мільйонів євро.

29-річний Муньйос є ключовим гравцем у складі Олівера Гласнера та допоміг команді виграти Кубок Англії минулого сезону. Його контракт з Пелас діє до 2028 року, тож англійський клуб очікує отримати за свого гравця відповідну компенсацію.

У цьому сезоні колумбієць відігрів всі 11 ігор в АПЛ, забив 1 м’яч та віддав 2 результативні передачі.