Англія

Лондонський клуб не планує відпускати колумбійця взимку попри інтерес грандів.

Правий захисник Крістал Пелес Даніель Муньйос може змінити команду, але лише за значну суму. Як повідомляє Football Insider, англійський клуб готовий розглядати пропозиції, що перевищать 25 мільйонів фунтів, або близько 32 мільйонів доларів.

Контракт 29-річного колумбійця з клубом чинний до 2028 року, і Крістал Пелес не планує розлучатися з гравцем у зимове трансферне вікно. Попри активний інтерес з боку Барселони, Манчестер Сіті та Челсі, у клубі хочуть зберегти Муньйоса задля досягнення своїх сезонних цілей.

У Крістал Пелес прагнуть пройти якомога далі у плей-оф Ліги конференцій та поборотися за єврокубкові позиції в АПЛ, що підсилює важливість захисника для поточного складу.

Разом із тим, сам Муньйос готовий розглянути можливість переходу, якщо отримає пропозицію від клубу, який виступає у Лізі чемпіонів.

