Англія

Португалець готується до матчу з Бернлі разом із командою після зняття зі збірної.

Челсі продовжує підготовку на базі в Кобхемі перед виїзним матчем АПЛ проти Бернлі, який відбудеться 22 листопада.

Як повідомляє пресслужба "пенсіонерів", гравці, які не були викликані до збірних, провели чергове інтенсивне тренування на полі клубного тренувального центру.

Особливу увагу привернуло повернення до повноцінної роботи вінгера Педру Нету, який нещодавно залишив розташування збірної Португалії через незначне ушкодження, отримане на 77-й хвилині переможного матчу Челсі проти Вулвергемптона (3:0).

На тренуванні також проходили підготовку Тосін Адарабіойо, Ліам Делап, Веслі Фофана, Алехандро Гарначо, Йоррел Гато та воротар Роберт Санчес.

У поточному сезоні Педру Нету провів за Челсі 15 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 2 асисти.