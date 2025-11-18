Англія

Сілва може підписати угоду на три роки.

Фулгем налаштований на подовження контракту з головним тренером Марку Сілвою, повідомляє BBC.

За інформацією джерела, португалець отримав пропозицію про довгострокову угоду після переговорів із власником клубу Шахідом Ханом під час останньої міжнародної паузи. Новий контракт розрахований на три роки.

Клуб прагне утримати Сілву, чий чинний договір спливає наступного літа. Останнім часом фахівець викликав інтерес низки команд, включно з клубами Саудівської Аравії, але Фулгем робить усе, щоб зберегти його. Сілва очолює команду вже чотири роки.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті зацікавився Лівраменто з Ньюкасла.