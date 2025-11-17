Англія

Правий захисник увійшов до списку цілей манкуніанців на літо 2026 року.

Манчестер Сіті розглядає правого захисника Ньюкасла Валентіно Лівраменто як одного з потенційних трансферних пріоритетів на літо 2026 року.

23-річний англієць уже опинився у шортлисті команди Пепа Гвардіоли, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За футболістом також спостерігає Манчестер Юнайтед, однак поки що клуб не зробив жодних конкретних кроків.

Контракт Лівраменто з Ньюкаслом діє до середини 2028 року, що дає сорокам сильні позиції в перемовинах.

Лівраменто став об'єктом зацікавленості Манчестер Сіті ще з літа 2025 року.