Правий захисник увійшов до списку цілей манкуніанців на літо 2026 року.
Тіно Лівраменто, Getty Images
17 листопада 2025, 18:56
Манчестер Сіті розглядає правого захисника Ньюкасла Валентіно Лівраменто як одного з потенційних трансферних пріоритетів на літо 2026 року.
23-річний англієць уже опинився у шортлисті команди Пепа Гвардіоли, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За футболістом також спостерігає Манчестер Юнайтед, однак поки що клуб не зробив жодних конкретних кроків.
Контракт Лівраменто з Ньюкаслом діє до середини 2028 року, що дає сорокам сильні позиції в перемовинах.
Лівраменто став об'єктом зацікавленості Манчестер Сіті ще з літа 2025 року.