Англія

Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Тоттенгем стежать за гравцем.

За інформацією авторитетного журналіста Девіда Орнштейна, у контракті 25-річного ганського нападника Антуана Семеньйо прописана клаусула відступних у розмірі 65 мільйонів фунтів стерлінгів.

Якщо взимку жоден клуб із тих, хто зацікавлений у трансфері, не активує клаусулу, то влітку 2026 року її сума зменшиться.

Раніше проявляли інтерес до Семеньйо такі топклуби АПЛ: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Тоттенгем. Чинний контракт гравця з Борнмутом діє до червня 2030 року.

У цьому сезоні Антуан провів 11 матчів в АПЛ, забив шість голів і віддав три результативні передачі. На сайті Transfermarkt його ринкова вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.