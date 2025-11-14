Англія

Клуби АПЛ стежать за найкращим бомбардиром борнмутської команди, але сам гравець спокійно ставиться до чуток про трансфер.

Найкращий бомбардир Борнмута Антуан Семеньйо привернув увагу топклубів Англії.

За інформацією Sky Sports, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенгем уважно стежать за виступами 22-річного вінгера, і Борнмут може отримати пропозиції про його трансфер уже взимку.

При цьому Семеньйо не просив продавати себе, а подібні чутки його дратують. Літнього контрактного поновлення з клубом до 2030 року додає стабільності у ситуацію.

У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Семеньо забив 6 голів у 11 турах, допомагаючи Борнмуту закріпитися на дев'ятому місці турнірної таблиці.

Також Ліверпуль стежить за переговорами Олісе з Баварією.