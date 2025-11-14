Клуби АПЛ стежать за найкращим бомбардиром борнмутської команди, але сам гравець спокійно ставиться до чуток про трансфер.
Антуан Семеньйо, Getty Images
14 листопада 2025, 20:17
Найкращий бомбардир Борнмута Антуан Семеньйо привернув увагу топклубів Англії.
За інформацією Sky Sports, Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенгем уважно стежать за виступами 22-річного вінгера, і Борнмут може отримати пропозиції про його трансфер уже взимку.
При цьому Семеньйо не просив продавати себе, а подібні чутки його дратують. Літнього контрактного поновлення з клубом до 2030 року додає стабільності у ситуацію.
У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Семеньо забив 6 голів у 11 турах, допомагаючи Борнмуту закріпитися на дев'ятому місці турнірної таблиці.
