Німецький захисник пояснив перехід до Ньюкасла.
Малік Тіав, Getty Images
18 листопада 2025, 17:22
Центрбек Малік Тіав пішов шляхом Сандро Тоналі, залишив Італію заради англійського Ньюкасла.
За словами гравця, він не планував відхід із Мілана, але відчув потребу в змінах.
"Мілан — великий клуб, мені було важко ухвалити рішення, але, думаю, настав момент спробувати щось нове. Я почув про пропозицію від Ньюкасла. Я задоволений тут", — сказав Тіав.
Ньюкасл наразі посідає лише 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "сороки" прийматимуть удома Манчестер Сіті.
