Центрбек Малік Тіав пішов шляхом Сандро Тоналі, залишив Італію заради англійського Ньюкасла.

За словами гравця, він не планував відхід із Мілана, але відчув потребу в змінах.

"Мілан — великий клуб, мені було важко ухвалити рішення, але, думаю, настав момент спробувати щось нове. Я почув про пропозицію від Ньюкасла. Я задоволений тут", — сказав Тіав. 

Ньюкасл наразі посідає лише 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "сороки" прийматимуть удома Манчестер Сіті. 

