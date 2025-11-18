Англія

Німецький захисник пояснив перехід до Ньюкасла.

Центрбек Малік Тіав пішов шляхом Сандро Тоналі, залишив Італію заради англійського Ньюкасла.

За словами гравця, він не планував відхід із Мілана, але відчув потребу в змінах.

"Мілан — великий клуб, мені було важко ухвалити рішення, але, думаю, настав момент спробувати щось нове. Я почув про пропозицію від Ньюкасла. Я задоволений тут", — сказав Тіав.

Ньюкасл наразі посідає лише 14-те місце в турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "сороки" прийматимуть удома Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл готовий кинути виклик Реалу в боротьбі за нідерландського вундеркінда.