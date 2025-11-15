Нідерланди. Новина

Сороки націлилися на 19-річного таланта АЗ Алкмар Кеса Сміта.

Англійський Ньюкасл має намір вступити в серйозну трансферну боротьбу з мадридським Реалом за підписання одного з найцікавіших молодих гравців Нідерландів – Кеса Сміта.

19-річний півзахисник клубу АЗ Алкмаар вже привернув до себе увагу низки європейських топ-клубів, включаючи Реал Мадрид та Барселону.

Проте Ньюкасл вірить, що зможе переконати гравця приєднатися саме до їхнього проєкту — The Daily Mail.

Увага до Сміта стрімко зросла на початку 2023 року, коли він відзначився неймовірним голом з центру поля у ворота Барселони в матчі Юнацької ліги УЄФА.

Він закріпив свій статус минулого літа, домінуючи на Чемпіонаті Європи U-19, де допоміг збірній Нідерландів здобути трофей.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман вже дав схвальну оцінку молодому таланту, натякнувши, що його дебют за головну команду країни — це лише питання часу.