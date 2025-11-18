Англія

У клубі з Північного Лондона розглянуть пропозиції щодо кількох гравців, які мають обмежений ігровий час.

Арсенал, який наразі лідирує турнірній таблиці АПЛ, не готує якоїсь масштабної трансферної кампанії у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Daily Mail, у лондонському клубі не очікують значних змін ані в плані нових підписань, ані щодо гучних продажів.

За інформацією джерела, головний тренер "канонірів" Мікель Артета розраховує зберегти приблизно 95% чинного складу. Водночас гравці, які мають недостатньо ігрового часу, можуть отримати шанс на відхід до іншої команди.

Зазначається, що Ітан Нванері може піти в оренду за відповідних умов, а пропозиції щодо Габріела Мартінеллі також готові вислухати. Арсенал розгляне й привабливі варіанти щодо Бена Вайта, який лише раз виходив у стартовому складі в АПЛ цього сезону. Утім, його відхід ще більш малоймовірний — обговорення майбутнього захисника очікується вже влітку.

Габріел Жезус, який завершує відновлення після травми хрестоподібних зв’язок, також може залишити команду, якщо надійде переконлива пропозиція. У протилежному випадку потенційний трансфер відкладуть до літа.