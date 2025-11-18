Англія

Вінгер розглядає радикальні зміни та готовий до значного зниження зарплати заради переїзду до Туреччини.

Влітку 2025 року, гравець знайшов прихисток в Астон Віллі, після того як дізнався що головний тренер МЮ Рубен Аморім на нього не розраховує. Проте співпраця з Унаї Емері не склалася: 25-річний вінгер вийшов у старті лише в трьох матчах.

Це вже третя невдала спроба Санчо реанімувати кар'єру після конфлікту з Еріком тен Гаґом у 2023 році:

1. Оренда в Боруссію Дортмунд — короткочасний сплеск, але без стабільності.

2. Оренда в Челсі — лондонці відмовилися викуповувати гравця.

3. Поточна оренда в Астонн Віллу — проблеми з ігровим часом та фізичною формою.

За інформацією Caughtoffside, Санчо та його агенти були помічені в Стамбулі, де в одному з розкішних готелів провели зустрічі з керівництвом трьох гігантів Суперліги: Фенербахче, Бешикташ Галатасарай.

Кожен клуб представив своє бачення розвитку кар'єри англійця. Повідомляється, що Джейдон налаштований рішуче і готовий піти на суттєві фінансові жертви.

Якщо в МЮ він заробляє 13 млн фунтів на рік, то для переїзду до Туреччини він згоден знизити вимоги до 7-8 млн фунтів. Дортмундська Боруссія також стежить за ситуацією.

Спортивний директор Себастьян Кель та бос клубу Ганс-Йоахім Вацке все ще цінують талант Санчо. Однак є нюанс: нинішній тренер джмелів Ніко Ковач не є прихильником класичних вінгерів, що може ускладнити повернення улюбленця Дортмунда.

Легенда АПЛ Алан Ширер підсумував ситуацію жорстко, але справедливо:

"Я не знаю, що відбувається в його житті, але це, можливо, його останній шанс. Якщо не вийде в Віллі, люди скажуть: "Чекай, тобі давали стільки можливостей". Ти не можеш отримувати їх безкінечно" — заявив Ширер.