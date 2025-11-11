Німеччина

Дортмунд стежить за вінгером напередодні трансферного вікна.

Дортмундська Боруссія, вивчає можливість гучного повернення свого колишнього вінгера Джейдона Санчо. Клуб Бундесліги моніторить ситуацію 25-річного гравця напередодні трансферного вікна.

Вінгер, який зараз виступає за Астон Віллу на правах оренди з Манчестер Юнайтед, пережив важкі кілька років після свого переходу на Олд Траффорд у 2021 році. Його форма далека від тієї, яку він демонстрував у Німеччині, що призвело до конфлікту з колишнім тренером МЮ Еріком тен Гагом та оренди в Челсі минулого сезону.

Згідно зі звітом SportBild, Манчестер Юнайтед не зацікавлений у збереженні Санчо після поточного сезону. Його контракт закінчується наступного року, і клуб не буде вагатися, якщо в січні надійде пропозиція, щоб не втратити гравця безкоштовно.

Цього сезону англієць поки не зміг вразити в Астон Віллі, що також розчаровує керівництво клубу. Боруссія аналізує, наскільки такий трансфер може бути розумним для них. Попри те, що Санчо залишається улюбленцем фанатів у Дортмунді (53 голи у 158 матчах за перший період), існують певні перешкоди.

Повідомляється, що гравець готовий піти на зниження зарплати, але невідомо, як він впишеться у схеми нинішнього тренера Ніко Ковача, який, як кажуть, не є прихильником класичних вінгерів.

Санчо, який провів лише чотири матчі в Прем'єр-лізі цього сезону (всі з лави запасних), розуміє, що це може бути його останнім шансом реанімувати кар'єру, і найближчі місяці в Астон Віллі стануть вирішальними для його потенційного повернення до Німеччини.