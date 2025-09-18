Англія

Форвард Ліверпуля забив стільки ж, але зробив це швидше, ніж українська легенда.

Зірковий вінгер Ліверпуля Мохамед Салах зрівнявся з легендою українського футболу Андрієм Шевченком за кількістю забитих м’ячів у Лізі чемпіонів УЄФА. Єгиптянин оформив свій 48-й гол у турнірі в матчі 1-го туру групового етапу ЛЧ проти Атлетіко (3:2).

Гол Салаха стався вже на 6-й хвилині гри після результативного пасу на 4-й хвилині — за ці перші миттєвості поєдинку він встиг зробити асист і забити, ставши першим гравцем Ліверпуля, якому вдалося таке досягнення в дебютні 6 хвилин матчу Ліги чемпіонів.

Разом із Салахом 48 голів у Лізі чемпіонів мають також Андрій Шевченко та Златан Ібрагімович. Водночас Салах досягнув цього результату за 89 матчів, тоді як Шевченко — за 100, а Ібрагімович — за 124.

Найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів залишається Кріштіану Роналду, на рахунку якого 140 голів у 183 матчах.

Загалом Салах провів 89 поєдинків у Лізі чемпіонів, у яких набрав 68 очок за системою "гол + пас" (48 голів + 20 асистів).