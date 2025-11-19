Англія

Тренер Арсенала поділився спогадами про співпрацю.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів про свого друга, колегу та конкурента Пепа Гвардіолу.

"Це той, кого я зустрів, коли мені було 15 років. Він був моїм героєм як футболіст. Пізніше ми почали працювати разом і провели один із найкращих періодів у моєму житті. Якщо я зараз займаю ту посаду, яку займаю, то це значною мірою завдяки йому", — сказав Артета Sky Sports.

Мікель Артета працював у тренерському штабі Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті з 2016 по 2019 рік, перш ніж очолити Арсенал.

Наразі команда Артети лідирує в Прем’єр-лізі з 26 очками, випереджаючи Манчестер Сіті Гвардіоли на чотири бали (22 очки).

