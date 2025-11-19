Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з головних категорій для вибору публіки — звання найкращого тренера в світі.

І в 2025 році на нього претендують наступні фахівці:

Хабі Алонсо (Реал / Баєр)

Мікель Артета (Арсенал)

Антоніо Конте (Наполі)

Луїс Енріке (ПСЖ)

Ганс-Дітер Флік (Барселона)

Едді Гау (Ньюкасл)

Венсан Компані (Баварія)

Енцо Мареска (Челсі)

Роберто Мартінес (Португалія)

Арне Слот (Ліверпуль)

Обрати найкращого, на вашу думку, тренера 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.