Англія

До гравця вже надійшло п’ять пропозицій від інших клубів.

Англійський півзахисник лондонського Арсеналу Макс Доуман нещодавно встановив рекорд Ліги чемпіонів УЄФА, адже не кожному футболісту вдається дебютувати на такому рівні у віці 15 років.

Оцінивши прогрес власного вихованця, "каноніри" не забарились із пропозицією для нього стосовно першого професійного контракту в кар’єрі.

Однак з’ясувалось, що на той момент у Доумана на руках уже були аналогічні пропозиції від п’яти інших клубів.

Проте гравець проявив лояльність до рідного колективу й саме продовження співпраці з Арсеналом стало для нього рішенням у цій ситуації.

Через малий вік Макс не може підписувати угоду прямо зараз, тому зробить це 31 грудня 2026 року, коли йому виповниться 17, тоді як до цього Арсенал забезпечить йому попередній контракт та виплату стипендії.

На рахунку англійця п’ять матчів (143 хвилини) та один асист у цьому сезоні.