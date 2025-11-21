Лідер Челсі зазнав нового пошкодження.
Коул Палмер, Getty Images
21 листопада 2025, 13:42
Півзахисник Челсі Коул Палмер пропустить низку важливих матчів через перелом пальця ноги, отриманий удома. Футболіст вдарився об двері.
"Палмера точно не буде завтра, точно не буде в грі з Барселоною, точно не буде в грі з Арсеналом. На жаль, у нього стався нещасний випадок із пальцем ноги.
Коли я прокидаюся вночі в туалет, то б’юся головою, ногою й усім іншим. Таке може трапитися. У нього травма мізинця", — сказав головний тренер Енцо Мареска.
Коул Палмер не грав із 20 вересня через проблеми з пахом. Тепер його повернення відкладено щонайменше до грудня. Челсі зіграє з Бернлі в суботу, 22 листопада, о 14:30.