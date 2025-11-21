Англія

Лідер Челсі зазнав нового пошкодження.

Півзахисник Челсі Коул Палмер пропустить низку важливих матчів через перелом пальця ноги, отриманий удома. Футболіст вдарився об двері.

"Палмера точно не буде завтра, точно не буде в грі з Барселоною, точно не буде в грі з Арсеналом. На жаль, у нього стався нещасний випадок із пальцем ноги.

Коли я прокидаюся вночі в туалет, то б’юся головою, ногою й усім іншим. Таке може трапитися. У нього травма мізинця", — сказав головний тренер Енцо Мареска.

Коул Палмер не грав із 20 вересня через проблеми з пахом. Тепер його повернення відкладено щонайменше до грудня. Челсі зіграє з Бернлі в суботу, 22 листопада, о 14:30.