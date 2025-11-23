Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 листопада 2025 року.

Ліверпуль у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі сенсаційно поступився Ноттінгем Форест (0:3).

Команда Шона Дайча відкрила рахунок на 33 хвилині зусиллями Мурілло, а потім на старті другого тайму перевагу "лісників" подвоїв Ніколо Савона.

Остаточну крапку у матчі поставив Морган Гіббс-Вайт, який забив у ворота "червоних" на 78 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Ноттінгем Форест у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль – Ноттінґем Форест 0:3

Голи: Мурілло 33, Савона 46, Гіббс-Вайт 78.

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате (Екітіке, 55), Ван Дейк, Керкез (Робертсон, 68) — Мак Аллістер, Гравенберх, Джонс (Нгумоа, 78) — Салах, Ісак (К'єза, 68), Гакпо.

Ноттінґем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурілло, Вільямс — Сангаре, Андерсон, Ндоє (Гадсон-ОдоЇ, 86) — Гіббс-Вайт, Домінгес (Гатчінсон, 61), Ігор Жезус (Ейтс, 86).

Попередження: Гравенберх, К'єза.