Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 листопада 2025 року.
Бернлі – Челсі, Getty Images
23 листопада 2025, 13:46
Лондонський Челсі у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над Бернлі (2:0).
Команда Енцо Марески відкрила рахунок у матчі на 37 хвилині зусиллями Перду Нету, після чого на 88 хвилині перевагу "синіх" подвоїв Енцо Фернандес.
Після цієї зустрічі Челсі забрався на друге місце в АПЛ, а Бернлі посідає лише 17 позицію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Челсі у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Бернлі – Челсі 0:2
Голи: Нету 37, Фернандес 88.
Бернлі: Дубравка — Уокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Флорентіну, (Лоран, 84) Каллен — Чауна (Бруун Ларсен, 76), Уґочукву (Межбрі, 72), Ентоні (Фостер, 72) — Флеммінґ (Броя, 72).
Челсі: Санчес — Джеймс (Бадіашиль, 46), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Сантос, Фернандес — Нету, Педро (Гіу, 76), Гіттенс — Делап (Гюсто, 67).
Попередження: Уокер, Межбрі — Нету, Педро, Бадіашиль.