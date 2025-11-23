Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 22 листопада 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях здобув перемогу над Бернлі (2:0).

Команда Енцо Марески відкрила рахунок у матчі на 37 хвилині зусиллями Перду Нету, після чого на 88 хвилині перевагу "синіх" подвоїв Енцо Фернандес.

Після цієї зустрічі Челсі забрався на друге місце в АПЛ, а Бернлі посідає лише 17 позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Челсі у рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Бернлі – Челсі 0:2

Голи: Нету 37, Фернандес 88.

Бернлі: Дубравка — Уокер, Туанзебе, Естев, Гартман — Флорентіну, (Лоран, 84) Каллен — Чауна (Бруун Ларсен, 76), Уґочукву (Межбрі, 72), Ентоні (Фостер, 72) — Флеммінґ (Броя, 72).

Челсі: Санчес — Джеймс (Бадіашиль, 46), Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья — Сантос, Фернандес — Нету, Педро (Гіу, 76), Гіттенс — Делап (Гюсто, 67).

Попередження: Уокер, Межбрі — Нету, Педро, Бадіашиль.