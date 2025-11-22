"Червоні" у глибокій кризі.
Ліверпуль - Ноттінгем Форест, getty images
В рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілд Роуд приймав Ноттінгем Форест.
Центральний захисник "лісників" Мурілло відкрив рахунок на 33-й хвилині зустрічі. Відразу по перерві Ніколо Савона подвоїв перевагу команди Шона Дайча, а на 78-й хвилині відзначився капітан гостей Морган Гіббс-Уайт, довівши рахунок на табло до ганебного для підопічних Слота.
Після цієї гри Ліверпуль з 18 очками розташовується на 11-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, в свою чергу Ноттінгем Форест з 12 очками знаходиться на 16-му місці.
Ліверпуль – Ноттінґем Форест 0:3
Голи: Мурілло 33, Савона 46, Гіббс-Вайт 78.
Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате (Екітіке, 55), Ван Дейк, Керкез (Робертсон, 68) — Мак Аллістер, Гравенберх, Джонс (Нгумоа, 78) — Салах, Ісак (К'єза, 68), Гакпо
Ноттінґем Форест: Селс — Савона, Міленкович, Мурілло, Вільямс — Сангаре, Андерсон, Ндоє (Гадсон-ОдоЇ, 86) — Гіббс-Вайт, Домінгес (Гатчінсон, 61), Ігор Жезус (Ейтс, 86)
Попередження: Гравенберх 66, К'єза 87.