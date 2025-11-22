Англія

"Червоні" у глибокій кризі.

В рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілд Роуд приймав Ноттінгем Форест.

Центральний захисник "лісників" Мурілло відкрив рахунок на 33-й хвилині зустрічі. Відразу по перерві Ніколо Савона подвоїв перевагу команди Шона Дайча, а на 78-й хвилині відзначився капітан гостей Морган Гіббс-Уайт, довівши рахунок на табло до ганебного для підопічних Слота.

Після цієї гри Ліверпуль з 18 очками розташовується на 11-му рядку в турнірній таблиці АПЛ, в свою чергу Ноттінгем Форест з 12 очками знаходиться на 16-му місці.