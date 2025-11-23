Англія

Впевнена перемога лідера АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився після розгрому Тоттенгема (4:1). Його слова наводить BBC.

"Для нас це особливий день. Ми знали про те, наскільки важливий цей матч, і про те, що він означає для наших вболівальників. Можливість подарувати їм таку радість – це чудово.

Голи Езе? Це говорить про те, як це складно і про те, що він зробив сьогодні. Щиро кажучи, він міг забити чотири чи п'ять м'ячів. Езе добрий гравець, який може створювати чарівні моменти.

Ми домінували протягом усього матчу. Ми створили багато моментів і були дуже близькі до того, щоб забити гол.

Хоч би хто вийшов на поле, вони виконують свою роботу. Цей склад має віру і рівень, які дозволяють йому стабільно грати.

Ми показуємо хороші результати, але ви можете бачити, наскільки складним буває кожен матч у Прем'єр-лізі. Попереду багато матчів, давайте рухатись від гри до гри. Треба насолодитися сьогоднішнім вечором, а потім ми зіграємо з Баварією та з Челсі на виїзді. У нас буде важкий тиждень", – сказав Артета.