Англія

Тренер наголосив на важливості швидкої концентрації після матчів збірних.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував підготовку команди до матчу 12-го туру АПЛ проти Евертона.

За словами португальського фахівця, усі гравці без проблем повернулися після паузи на матчі збірних. Аморім зазначив, що команда вже провела необхідну роботу, розібрала попередній поєдинок і повністю перемикається на Премʼєр-лігу.

"Усе в порядку й усі готові грати. Зараз важливо трохи забути про збірні та зосередитися на Премʼєр-лізі. Потрібно з перших хвилин бути готовими працювати на максимальних обертах. Ми вже попрацювали сьогодні, розібрали минулий матч і закрили той розділ. Тепер готуємося до гри з Евертоном", — сказав Аморім.

Тренер також високо оцінив майбутнього суперника. За його словами, у Евертона сильний склад і якісний тренерський штаб. Він додав, що команда суперника часто заслуговувала на кращі результати, ніж ті, які отримала.

"У Евертона чудовий тренер і сильна команда. Потрібно забути про результати. Я переглянув усі їхні матчі — вони програли кілька разів, хоча заслуговували більшого, у чомусь схожі на нас. Це буде дуже складний поєдинок, і нам потрібно бути до нього готовими", — зазначив Аморім.

Поєдинок між командами відбудеться сьогодні о 22:00.