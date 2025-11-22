Англія

МЮ знову шукає форварда?

Манчестер Юнайтед має намір оформити трансфер нападника дортмундської Боруссії Серу Гірассі. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" розчаровано виступами новачка команди Бен'яміна Шешко, тому вже взимку можуть купити ще одного центрфорварда.

Зазначається, що пріоритетним варіантом для МЮ є нападник "джмелів" Серу Гірассі, якого Боруссія Д готова відпустити за 50 млн. євро.

Чинна трудова угода 29-річного гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Серу Гірассі відіграв за Боруссію Д 15 матчів, забив сім голів та віддав чотири результативні передачі.